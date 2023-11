Futsal B femminile. La Virtus Romagna a Como vuole concedere anche il bis

Virtus Romagna oggi di scena in terra lombarda (inizio alle 17) per il match contro il Villaguardia, squadra comasca neopromossa. Le virtussine di mister Spada sono molto cariche dopo la vittoria di domenica scorsa ottenuta al Flaminio contro il Bagnolo per 8-4. Ora vogliono dare continuità a questo ottimo risultato e vincere la prima partita in trasferta di questa stagione, una vittoria che lontana dal Flaminio ad oggi non è ancora arrivata. "Le ragazze stanno bene – dice il tecnico Massimiliano Spada – questa settimana abbiamo lavorato come al solito: con grande voglia di migliorarsi e aggiungere sempre qualcosina in più nel nostro bagaglio di questa stagione".

Futsal B femminile (6ª giornata): Bagnolo-Jasnagora, Hurricane-L84 Torino, Infinity-Pero, Polisportiva 1980-Athena Sassari, Villaguardia-Virtus Romagna. A riposo il Mediterranea.

Classifica: Mediterranea 15; Athena Sassari 13; Pero 12; L84 Torino 9; Virtus Romagna, Jasnagora 6; Polisportiva 1980 5; Infinity 4; Hurricane, Villaguardia 1; Bagnolo 0.