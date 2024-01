Futsal B femminile. La Virtus trasloca a Forlì per affrontare il quotato Pero

Prima giornata del girone di ritorno in casa, ma lontano da casa, per la Virtus Romagna che ospita la seconda in classifica Pero. Non al Flaminio, ma al PalaMarabini di Forlì (alle 16). Purtroppo per le virtussine, infatti, un match così importante e delicato non potrà essere giocato in casa a causa dell’indisponibilità del palazzetto amico. Un fattore importante, anche se le giocatrici di mister Spada sono cariche nell’affrontare questa sfida al meglio, sapendo la caratura delle avversarie ma con la consapevolezza di poterle mettere in difficoltà. "Affrontiamo una corazzata – dice mister Spada – una squadra che nella scorsa stagione ha sfiorato la promozione e che quest’anno si è presentata ancora più forte".

Futsal B femminile. Girone A (12ª giornata): Bagnolo-Mediterranea, Virtus Romagna-Pero, Jasnagora-Athena Sassari, Hurricane-Infinity, Villaguardia-Polisportiva 1980. A riposo L84.

Classifica: Mediterranea 30; Pero, Athena Sassari 22; Jasnagora 21; Virtus Romagna, L84 Torino 18; Infinity 11; Polisportiva 1980 8; Hurricane 5; Villaguardia 4; Bagnolo 1.