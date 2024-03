Futsal B femminile. Per la Virtus a Treviso la missione non è impossibile

Vuole cavalcare l’onda la Virtus Romagna che oggi (calcio d’inizio alle 16) andrà a bussare alla porta dell’Hurricane, a Treviso. Un match non impossibile sulla carta per la squadra di mister Spada contro la penultima della classe. E che arriva dopo una vittoria, quella di domenica scorsa al Flaminio contro il Villaguardia, bella e rotonda, ma anche importante per il morale e la classifica. Che ora dice 27 punti e zona playoff. Alle biancorosse non resta che continuare a tenere la testa alta cercando di scalare qualche altra posizione in classifica.

Futsal B femminile. Girone A (18ª giornata): Mediterranea-Athena Sassari, Villaguardia-Jasnagora, Hurricane-Virtus Romagna, Infinity-L84 Torino, Polisportiva 1980-Pero. Resta a riposo il Bagnolo.

Classifica: Mediterranea 45; Pero 37; Athena Sassari 35; Jasnagora 28; Virtus Romagna 27; L84 Torino 24; Infinity 20; Villaguardia 13; Polisportiva 1980 11; Hurricane 5; Bagnolo 1.