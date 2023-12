Futsal B femminile. Virtus a caccia del poker contro le venete dell’Infinity La Virtus Romagna affronta in trasferta l'Infinity Futsal Academy, squadra veneta a metà classifica, dopo la vittoria al Flaminio di domenica scorsa. Il tecnico Spada ricorda come sia stato necessario un ultimo timeout per reagire allo svantaggio. La classifica vede Mediterranea e Pero in testa.