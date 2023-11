Futsal B femminile. Virtus al Flaminio per rifarsi contro la cenerentola Bagnolo

Torna al Flaminio la Virtus Romagna oggi (calcio d’inizio alle 16) per affrontare il Bagnolo nel derby emiliano-romagnolo. Le virtussine arrivano a questa sfida con grande fame di vittoria e la voglia di riscattare la sconfitta di domenica scorsa in terra sarda sul campo della Jasnagora. "Le ragazze – dice il tecnico Massimiliano Spada – al termine del match erano molto amareggiate, è stata una sconfitta immeritata. I singoli episodi non ci hanno detto bene ed è stato un peccato: meritavamo un risultato diverso, viste anche le difficoltà date dalla lunga trasferta". Poi aggiunge: "Questa sconfitta, però, ci ha dato ancora più voglia di fare meglio, di crescere. Dobbiamo essere più forti anche degli episodi".

Futsal B femminile. Girone A (5ª giornata): Mediterranea-Polisportiva 1980, Pero-Hurricane, Athena Sassari-Infinity, Virtus Romagna-Bagnolo, L84 Torino-Villaguardia. A riposo la Jasnagora.

Classifica: Athena Sassari, Mediterranea 12; Pero 9; L84 Torino, Jasnagora 6; Polisportiva 1980 5; Infinity, Virtus Romagna 3; Hurricane, Villaguardia 1; Bagnolo 0.