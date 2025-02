Futsal B femminile. Virtus Romagna, scontro al vertice al Flaminio

Dopo la battuta d’arresto in Coppa Italia la Virtus Romagna deve subito rituffarsi con tutte le energie sul campionato. Perché oggi alla squadra di mister Pierini tocca il big match contro l’Atletico Chiaravalle primo della classe. L’appuntamento è fissato al Flaminio (calcio d’inizio alle 16 e le biancorosse avranno bisogno anche del supporto dei propri tifosi. Classifica alla mano, le romagnole hanno sin qui messo in tasca due punti in meno rispetto alle marchigiane.

Futsal B femminile. Girone B (14ª giornata): Scandicci-Cus Pisa, Virtus Romagna-Atletico Chiaravalle, Hurricane-Circolo lavoratori Terni-Bo Ca Junior-Infinity. Resta a riposo il Real Grisignano. Classifica: Atletico Chiaravalle, Hurricane 27; Virtus Romagna 25; Scandicci 18; Real Grisignano 17; Infinity 16; Bo Ca Junior 11; Cus Pisa 7; Circolo lavoratori Terni 1.