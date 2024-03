Futsal B. La Virtus ne fa sei al Villaguardia e si tiene stretta la zona playoff

Non hanno nessuna intenzione di fermarsi le ragazze della Virtus Romagna che non hanno lasciato scampo nemmeno al Villaguardia sul parquet amico del Flaminio. Una vittoria larga e importante sulla quale hanno messo la firma Carta e Berti (doppietta per entrambe), ma anche De Oliveira e Comadini. Un successo che non ha lasciato scampo alla formazione ospite che il gol della bandiera lo ha realizzato con Mozzanica. I tre punti messi in tasca davanti al pubblico amico permettono alla Virtus di mantenere a distanza l’L’84 Torino restando a occupera l’ultimo posto in zona playoff.

Futsal B. Girone A (17ª giornata): Jasnagora-Bagnolo 2-1, Athena Sassari-Polisportiva 1980 4-2, Pero-Infinity 5-0, L84 Torino-Hurricane 5-1, Virtus Romagna-Villaguardia 6-1. A riposo il Mediterranea.

Classifica: Mediterranea 45; Pero 37; Athena Sassari 35; Jasnagora 28; Virtus Romagna 27; L84 Torino 24; Infinity 20; Villaguardia 13; Polisportiva 1980 11; Hurricane 5; Bagnolo 1.