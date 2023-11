Futsal C1. Biancorossi, 5 gol scacciacrisi

Ritorna al successo il Calcio a cinque Rimini e lo fa ancora una volta in trasferta, dove sin qui ha raccolto tutto il bottino, battendo il Rossoblù Imolese (5-1). In casa del Rossoblu, terzultimo ora solo con un punto di vantaggio sui biancorossi, i ragazzi di Monesi partono forte trascinati da un super Tonini che nei primi 7 minuti serve assist sul secondo palo prima a Timpani poi a Caputi. A questo punto i riminesi si chiudono un po’ troppo, ma difendono con ordine il risultato anche grazie alle parate di Gemmani e riescono anche a portarsi sul 3-0 grazie a una palla rubata da Tonini e a un colpo di tacco di Screti, che da un paio di settimane a 41 anni è tornato a giocare. Visani a un minuto dalla fine della prima frazione accorcia le distanze per gli imolesi, ma nella ripresa una difesa compatta e una doppietta di Marino in contropiede consentono al Rimini di portare a casa una vittoria scacciacrisi.