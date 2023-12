Futsal C1. Biancorossi ko col Villafontana. Addio alle final four di Coppa

Il Calcio a cinque Rimini è costretto a dire addio alla Coppa Italia. Cedendo il passo ai bolognesi del Villafontana (8-3) nel match che si è giocato a Medicina. Nonostante il punteggio roboante, però, la squadra biancorossa contro gli emiliani disputa una buona partita al cospetto del Villafontana che può vantare tra le sue fila due giocatori maturi ma di categoria superiore come il portiere Lopez (che spesso ha partecipato alla fase offensiva) e Cortes, autore di una doppietta. Ma la buona prestazione non è bastata per garantirsi le final four della fase regionale di Coppa Italia, cui parteciperanno i bolognesi, il Due G Parma, il X Martiri e il Baraccaluga. Eppure, già al fischio d’inizio i ragazzi di Monesi si portano in vantaggio con un tiro di Timpani deviato da un avversario. Un avvio con il piede sull’acceleratore, ma il Villafontana ribatte colpo su colpo. Immediata, infatti, la reazione dei padroni di casa che nel giro di cinque minuti sono stati capaci di infilare due volte il numero uno riminese. Un uno-due che spiazza la squadra di Monesi che, però, non si dà per vinta. Screti non ci sta, rubava palla e infila la porta lasciata sguarnita da Lopez, nell’occasione salito in fase offensiva. Si continua a viaggiare in altalena con i bolognesi che, di lì a poco, sono capaci di rimettere la freccia con Cortes. Per poi farsi nuovamente riprendere dalla rete biancorossa messa a segno da Muratori. Si va così all’intervallo con il risultato in perfetto equilibrio (3-3). Nella ripresa, Gabrielli, autore di una buona prova in fase offensiva, non sfruttava un’occasione e in contropiede Cortes è bravo a mettere ancora una volta in ginocchio Bizzocchi, seguito a breve distanza da Toschi. Ancora Gabrielli ha la palla per riaprire l’incontro, ma non concretizza e nei tre minuti finali il Villafontana dilaga fino all’ 8-3 conclusivo. Fino a conquistarsi le final four della fase regionale.

Villafontana: Lopez Buta, Zagatti, Campagna, Perrotta, Buglione, Lesce, Toschi, Dradi, Mattioli, Bianchini, Revert Cortes, Aniello. Rimini: Bizzocchi, Muratori, Akbaribaseri, Celli S, Marino, Oddone, Vitali, Timpani, Rossi, Screti, Rezaeikohan, Gabrielli. All.: Monesi. Reti: 14” Timpani, 4’00” Toschi, 5’10” Zagatti, 9’59” Screti, 15’41” Cortes, 19’03” Muratori; st 7’15” Cortes, 7’41” Toschi, 17’02” Mattioli, 17’41” Perrotta, 18’39” Toschi.