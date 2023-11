Futsal C1. La squadra di Monesi ci riprova in Emilia

Ha tutta l’intenzione di scalare qualche posizione in classifica il Calcio a cinque Rimini che oggi torna in campo, lontano da casa, per affrontare l’Aposa Bologna. Missione non impossibile per la squadra di mister Monesi che è reduce dalla battuta d’arresto casalinga contro il Futsal Sassuolo, ma anche dal successo nel Memorial Velez contro il Città di Rubicone (4-3 e ottavi conquistati). Futsal C1 (8ª giornata): Aposa Bologna-Calcio a cinque Rimini, Calcio a cinque Forlì-X Martiri, Due G Parma-Villafontana, Mernap Faenza-Rossoblu Imolese, Montale-Equipo Crevalcore, Baraccaluga-Futsal Sassuolo. Classifica: X Martiri, Mernap Faenza 19; Futsal Sassuolo, Polisportiva Villafontana 14; Equipo Crevalcore 9; Due G Parma, Rossoblu Imolese 8; Aposa Bologna, Baraccaluga 7; Calcio a cinque Forlì 6; Montale, Calcio a cinque Rimini 4.