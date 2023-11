Futsal C1. La squadra di Monesi crolla ancora

Il Calcio a cinque Rimini crolla anche sul campo dell’Aposa Bologna (8-3). Un ko che fa male contro la formazione più giovane del campionato partita con quattro sconfitte nei primi quattro match, ma che da allora ha cambiato decisamente passo. Il risultato rimane bloccato fino a due minuti dalla fine del primo tempo quando Scotti la sblocca e fa salire le quotazioni dell’Aposa. Poco dopo viene espulso Muratori per doppia ammonizione e potrebbe essere il colpo del ko, ma clamorosamente i ragazzi di Monesi in inferiorità numerica impattano con Tonini. Ma sempre in inferiorità, a un secondo dalla fine della prima frazione, De Pietro porta nuovamente in vantaggio I bolognesi. Nella ripresa Celli trova nuovamente la parità, ma una doppietta di Bajo seguita dalla rete di Nicolai chiudono virtualmente le ostilità sul 5-2. Oddone accorcia, ma è solo un’illusione perché una doppietta di Celi in pochi secondi chiude nuovamente l’incontro e De Pietro fissa poi il risultato.