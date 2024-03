Futsal C1. La squadra di Monesi si riprende il Flaminio Il Calcio a cinque Rimini torna in campo al Flaminio per cercare di confermare il pareggio ottenuto contro il Futsal Sassuolo. Ultimo in classifica, la squadra di mister Monesi cerca di ridurre il gap di cinque punti dalla coppia Montale-Imolese.