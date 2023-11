Futsal C1. Scontro salvezza col Baraccaluga

E’ un vero e proprio faccia a faccia per la salvezza quello che va in scena questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 15) al Flaminio. Il Calcio a cinque Rimini cercherà di sconfiggere il tabù casalingo contro quel Baraccaluga che in questa stagione era partito con ben altre ambizioni di classifica e che, invece, ora si trova a lottare nei bassifondi. Mister Monesi alla nona giornata ritrova capitan Timpani e nella lista dei convocati c’è anche Screti.

Futsal C1 (9ª giornata): Equipo Crevalcore-Calcio a cinque Forlì, X Martiri-Due G Parma, Calcio a cinque Rimini-Baraccaluga, Rossoblu Imolese-Aposa Bologna, Polisportiva Villafontana-Mernap Faenza, Futsal Sassuolo-Montale.

Classifica: Mernap Faenza 22; X Martiri 19; Futsal Sassuolo, Polisportiva Villafontana 17; Equipo Crevalcore 12; Aposa Bologna 10; Calcio a cinque Forlì 9; Due G Parma, Rossoblu Imolese 8; Baraccaluga 7; Montale, Calcio a cinque Rimini 4.