Futsal C2. Biancorossi ancora a secco e ora i playoff sono a rischio

Non riesce a rialzare la testa il Calcio a cinque Rimini che finisce a fondo anche contro lo Sporting Bagnacavallo al Flaminio (4-2). E così i biancorossi vedono allontanarsi i playoff, quando mancano appena due giornate alla fine della stagione regolamentare. La partita si mette subito male per i biancorossi perché dopo due minuti Greco porta in vantaggio gli ospiti. Ci pensa poi Rezaeikohan a rimettere le cose a posto prima dell’intervallo. Nella ripresa ancora ravennati in vantaggio con Visani e riminesi a pareggiare con Gabrielli. Ma l’ultimo allungo ospite a 5 minuti dalla fine, sempre con Visani, è fatale, perché i ragazzi di Screti non riescono a reagire, anzi subiscono allo scadere il 2-4 di Gardi. Così, la seconda della classe si prende tutto il bottino è continua l’inseguimento alla capolista Team Molinella. Anche se gli emiliani sembrano non avere nessuna intenzione di tirare il freno a mano con sette gol rifilati anche al fanalino di coda del girone B Inedit.

Rimini: Ciappini, Bianchi, Elmiti, Muratori, Caputi, Fabbri, Gabrielli, Vitali, Timpani, Carbonari, Cerquetella, Rezaeikohan. All.: Screti. Bagnacavallo: Maccolini, Vittozzi, Gardi, Gentili, Melandri, Greco, Guardato, Visani, Contarini, Argnani, Scala, Allia. All.: Palombi.

Non è riuscito a rimettersi in carreggiata nemmeno lo Young Santarcangelo. I clementini, che prima della 16esima di campionato hanno esonerato mister De Maglie, hanno lasciato tutto il bottino allo Sporting Valsanterno terzo della classe (4-2). Ai giallobù non sono bastati i gol realizzati da Giacalone e Boschetti con mister Donini che si è seduto in panchina.

Young Santarcangelo: Montanaro, Maraia, Michelotti , De Bellis, Giacalone, Boschetti, Paci, Hidri , Ceccaroni, Gobbi, Lisi, Biffi . All.: Donini.

Futsal C2. Girone B (16ª giornata): Città del Rubicone-Santa Sofia 6-3, Calcio a cinque Rimini-Sporting Bagnacavallo 2-4, Sporting Valsanterno-Young Santarcangelo 4-2, Inedit-Team Molinella 2-7. E’ rimasta a riposo la Polisportiva 2980.

Classifica: Team Molinella 37; Sportin Bagnacavallo 32; Sportin Valsanterno 23; Santa Sofia 22; Polisportiva 1980 20; Calcio a cinque Rimini 18; Young Santarcangelo 15; Città del Rubicone 12; Inedit 5.