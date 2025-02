Futsal C2. Biancorossi per il bis. Santarcangelo in casa

Vuole concedere il bis in casa del Santa Sofia oggi il Calcio a cinque Rimini per provare a riavvicinarsi alla zona altissima della classifica. Missione non impossibile per i biancorossi, reduci dal largo successo casalingo contro il Città del Rubicone. Impegno sulla carta non impossibile anche per lo Young Santarcangelo, in casa, contro la Polisportiva 1980 che, sin qui ha raccolto solo due punti in più dei gialloblù. Futsal C2. Girone B (15ª giornata): Team Molinella-Sporting Valsanterno, Young Santarcangelo-Polisportiva 1980, Santa Sofia-Calcio a cinque Rimini, Sporting Bagnacavallo-Inedit. A riposo il Città del Rubicone. Classifica: Team Molinella 31; Sporting Bagnacavallo 27; Sporting Valsanterno 20; Calcio a cinque Rimini 18; Polisportiva 1980 17; Santa Sofia 16; Young Santarcangelo 15; Città del Rubicone 12; Inedit 4.