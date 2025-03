Futsal C2. I biancorossi fermano il Molinella ma dicono addio ai playoff

Il Calcio a cinque Rimini dice addio al sogno playoff disputando forse la miglior partita della stagione. In casa del Team Molinella, neopromosso in C1, i biancorossi pareggiano 2-2, ma non basta. Perché calcolatrice alla mano, a una giornata dal termine della regular season, lo scontro tra Santa Sofia (quinto con 3 punti di vantaggio sui biancorossi) e Sporting Bagnacavallo (secondo con 11 punti di vantaggio sulle terze) condanna i riminesi a rinunciare agli spareggi post season. Infatti, se i forlivesi dovessero fare anche solo un punto, sarebbero davanti alla squadra di Screti. Se dovessero perdere, il Bagnacavallo conserverebbe gli 11 punti di vantaggio sulle terze, che porterebbe alla non disputa dei playoff e alla promozione dei ravennati. Intanto, sul campo del Molinella il Rimini si è fatto valere. Cerquetella apre le danze dopo soli quattro minuti, ma Boarini impatta. Capitan Timpani, che appenderà gli scarpini al chiodo dopo la prossima giornata, riporta avanti i biancorossi subito prima della fine del primo tempo, ma ancora Boarini in avvio di ripresa sigla la rete del definitivo 2-2. Molinella: Farnelli, Di Mauro F., Di Mauro Fa., Golinelli, Kasmi, Haioue, Alusmi, Boarini, Smajli, Secchi, Burigo, Culi. All.: Borsatti. Calcio a cinque Rimini: Ciappini, Bianchi, Caputi, Fabbri, Vitali, Timpani, Carbonari, Cerquetella, Rezaeikohan. All.: Screti. Niente da fare per lo Young Santarcangelo davanti al pubblico amico contro il fanalino di coda Inedit (3-1). Alla squadra clementina non è sufficiente il gol realizzato da De Bellis. I giallobù così, a una giornata dal termine della stagione regolamentare, mantengono tre punti di vantaggio sul Città del Rubicone fermo a 12, mentre l’Inedit sale a 8 in classifica, ma con nessuna possibilità di lasciare l’ultima posizione della classifica.

Futsal C2. Girone B (17ª giornata): Polisportiva 1980-Sporting Valsanterno 7-2, Team Molinella-Calcio a cinque Rimini 2-2, Young Santarcangelo-Inedit 1-3, Sporting Bagnacavallo-Città del Rubicone 3-2. A riposo il Santa Sofia.

Classifica: Team Molinella 38; Sporting Bagnacavallo 34; Polisportiva 1980, Sporting Valsanterno 23; Santa Sofia 22; Calcio a cinque Rimini 19; Young Santarcangelo 15; Città del Rubicone 12; Inedit 8.