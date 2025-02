Futsal C2. I biancorossi frenano con l’ultima. Santarcangelo ko in casa

Un punto per il Rimini, nessuno per lo Young Santarcangelo. Giornata non proprio esaltante la 12esima per le formazioni di casa nostra nel campionato di C2. I biancorossi di mister Screti, dopo aver fatto nel turno precedente la voce grossa contro lo Sporting Valsanterno, non sono riusciti a concedere il bis prendendosi un solo punto contro l’Inedit ultimo della classe.

Eppure sembrava tutto semplice quando Muratori con una doppietta aveva portato in vantaggio i suoi sul 2-0, ma i padroni di casa non si sono dati per vinti. E sono riusciti a ribaltare la partita con Cimmarrusti, Fariss e Migliori. La rete di Caputi a fine primo tempo è servita ai biancorossi per rimettersi in carreggiata e pensarci su nell’intervallo. Nella ripresa, poi, locali sempre in vantaggio e biancorossi sempre pronti ad impattare. Prima di un finale nel quale è successo veramente di tutto: Muratori fa poker e impattava al 29’ sul 5-5, ma Migliori riporta immediatamente in vantaggio l’Inedit, prima della rete di Rezaeikohan in pieno recupero che decreta il pari finale (6-6). I biancorossi salgono, così a quota 15 in classifica, scavalcati dalla Polisportiva 1980.

Inedit: Bianchi, Buda, Cimmarrusti, Fariss, Gori, Liistro, Masi, Migliori, Olkama, Rivani, Ruggiero, Solmi. Rimini: Ciappini, Bianchi, Cavina, Muratori, Caputi, Fabbri, Timpani, Carbonari, Rezaeikohan, Gabrielli. All.: Screti.

Giornata da zero punti, invece, per lo Young Santarcangelo che ha lasciato tutto, nel giorno in cui la capolista Team Molinella osservava il proprio turno di riposo, allo Sporting Bagnacavallo davanti al pubblico amico. La seconda della classe è andata a bersaglio ben sette volte, e a nulla sono serviti i due gol realizzati dai clementini. Che restano a quota 12 in classifica, a un passo dalla zona caldissima della graduatoria.

Futsal C2 (12ª giornata): Polisportiva 1980-Santa Sofia 7-4, Sporting Valsanterno-Città del Rubicone 4-2, Young Santarcangelo-Sporting Bagnacavallo 2-7, Inedit-Calcio a cinque Rimini 6-6. A riposo il Team Molinella.

Classifica: Team Molinella 27; Sporting Bagnacavallo 24; Sporting Valsanterno 20; Polisportiva 1980 16; Calcio a cinque Rimini 15; Young Santarcangelo 12; Santa Sofia 10; Città del Rubicone 9; Inedit 4.