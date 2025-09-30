Futsal C2. I biancorossi si sbloccano. Santarcangelo ancora al palo
Il Rimini riscatta la sconfitta dell’esordio espugnando il campo del Santa Sofia (3-2). Ercolani, al suo debutto in biancorosso, sblocca...
Il Rimini riscatta la sconfitta dell’esordio espugnando il campo del Santa Sofia (3-2). Ercolani, al suo debutto in biancorosso, sblocca subito le marcature su uno schema da rimessa laterale. Poi al 19’ il pareggio del Santa Sofia con un tiro da fuori.
Fallini torna a veder le streghe quando al 41’ i padroni di casa vanno in vantaggio, ma Floris di sinistro al 43’ e Di Maio su appoggio di Ercolani al 49’ la ribalta. Niente da fare anche al secondo giro di giostra per lo Young Santarcangelo che lascia tutto al Lugo davanti al pubblico amico (6-3 il finale) restando ancora a quota zero in classifica.
Futsal C2. Girone B (2ª giornata): Polisportiva 1980-Mernap Faenza 5-5, Osteria Grande-Città del Rubicone 2-6, Sporting Valsanterno-Bologna 1-5, Young Santarcangelo-Lugo 3-6, Santa Sofia-Calcio a cinque Rimini 2-3. A riposo lo Sporting Bagnacavallo.
Classifica: Città del Rubicone 6; Polisportiva 1980 4; Bologna, Santa Sofia, Sporting Bagnacavallo, Logi, Osteria Grande, Calcio a cinque Rimini 3; Mernap Faenza 1; Young Santarcangelo, Sporting Valsanterno 0.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su