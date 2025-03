Futsal C2. Riminesi al Flaminio per centrare i playoff

Il Calcio a cinque Rimini torna al Flaminio questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 15) per restare agganciato al treno playoff. Impegno sulla carta non esattamente semplice per i biancorossi contro lo Sporting Bagnacavallo secondo della classe. Match in viaggio per lo Young Santarcangelo che va a caccia di punti sul campo dello Sporting Valsanterno. Senza mister De Maglie in panchina, appena esonerato dal club gialloblù.

Futsal C2. Girone B (16ª giornata): Città del Rubicone-Santa Sofia, Calcio a cinque Rimini-Sporting Bagnacavallo, Valsanterno-Young Santarcangelo, Inedit-Team Molinella. A riposo la Polisportiva 1980. Classifica: Team Molinella 34; Sportin Bagnacavallo 28; Polisportiva 1980, Sportin Valsanterno 20; Santa Sofia 19; Calcio a cinque Rimini 18; Young Santarcangelo 15 ; Città del Rubicone 12 ; Inedit 5.