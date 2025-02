Futsal C2. Santarcangelo al tappeto in casa e biancorossi ko col Santa Sofia

Niente da fare per il Rimini sul campo del Santa Sofia (6-3). Una sconfitta amara anche guardando la classifica. Infatti, i biancorossi vengono scavalcati dai forlivesi che, però, hanno sin qui disputato una gara in più. Eppure per la squadra di mister Screti il match si era messo piuttosto bene. Dopo solo due minuti Caputi riesce a portare in vantaggio i suoi, ma Canestrini al 7’, Majdouli al 10’ e Artoum al 26’ ribaltano decisamente il risultato, prima che ancora Caputi riaccenda le speranze biancorosse nel recupero del primo tempo (3-2). Purtroppo però il Santa Sofia allarga il divario nella ripresa, prima che Sabir sigli la rete della bandiera. I biancorossi restano così inchiodati a quota 18 in classifica, ormai più vicini alla zona calda che a quella che conta della graduatoria. Santa Sofia: Lippi, Mambelli, Mengozzi, Canestrini, Facciani, Artoum, El Alaoui, Salvadorini, Balzani, Majdouli. Rimini: Ciappini, Muratori, Caputi, Fabbri, Vitali, Timpani, Carbonari, Sabir, Bianchi, Rezaeikohan, Gabrielli. All.: Screti.

Il fine settimana è stato decisamente amaro anche per lo Young Santarcangelo che davanti al pubblico amico ha spalancato la propria porta ben nove volte davanti alla Polisportiva 1980 (9-0). Una sconfitta senza diritto di replica per la squadra di mister De Maglie che resta, così, al terz’ultimo posto della classifica con soli tre punti di vantaggio sul Città del Rubicone che nell’ultimo turno ha osservato la propria giornata di riposo, come da calendario. Una situazione non semplice per la squadra di Santarcangelo che, però, ha ancora tempo per cercare di guadagnare preziose posizioni in classifica. Young Santarcangelo: Braghittoni, Montanaro, Michelotti, De Bellis, Giacalone, Trematore, Boschetti, Paci, Hidri, Ceccaroni, Gobbi, Lisi. All.: De Maglie.

Futsal C2. Girone B (15ª giornata): Team Molinella-Sporting Valsanterno 10-3, Young Santarcangelo-Polisportiva 1980 0-9, Santa Sofia-Calcio a cinque Rimini 6-3, Sporting Bagnacavallo-Inedit 3-3. A riposo il Città del Rubicone.

Classifica: Team Molinella 34; Sporting Bagnacavallo 28; Polisportiva 1980, Sporting Valsanterno 20; Santa Sofia 19; Rimini 18; Young Santarcangelo 15; Città del Rubicone 12; Inedit 5.