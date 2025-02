Futsal Euro 2026. Ad Andorra fischia anche un sammarinese

È in corso il Main round di Uefa Futsal Euro 2026, che vedrà Lettonia e Lituania ospitare il torneo finale a cavallo di gennaio e febbraio dell’anno prossimo. Le

migliori 40 squadre d’Europa si stanno sfidando per raggiungere tale obiettivo, al netto delle due selezioni baltiche già certe dell’accesso alle Finals in quanto organizzatrici. In corsa c’è anche Andorra, una delle sei Nazionali approdate al Main round tramite il turno preliminare. La settimana scorsa i pirenaici hanno ospitato l’Olanda, ottenendo il secondo pareggio in due sfide con gli Oranje. Al Poliesportiu d’Andorra c’era anche Laurentiu Ilie, Fifa futsal referee per San Marino e designato terzo arbitro con il macedone Mladenovski e Martin Koster. Esperienza importante e designazione di prestigio per il fischietto sammarinese, internazionale di San Marino da due anni.