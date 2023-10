Futsal. La Pro Patria ingaggia Castejon

La Pro Patria San Felice capolista di C2 mette a segno un altro colpo. Coi giallorossi ha firmato il laterale mancino Ignacio ’Nacho’ Castejon Fluixa, nato a Valencia nel 2001 che arriva dalla S.D. El Pilar di Valencia. Il giocatore si è allenato in queste settimane con la truppa di coach Greco e stasera sarà a disposizione per la prima volta contro l’Aposa, nella sfida delle 20.30 valida per il 2° turno della Coppa Velez (gara secca, in caso di parità subito rigori) che si gioca al palazzetto di San Felice e non a Ravarino, capo solito di casa per il campionato. Sempre stasera la Virtus Cibeno (unica squadra di D che ha passato il 1° turno) riceve alla Vallauri alle 21.45 il Nonantola, mentre alle 21 a Moglia il Montale va sul campo del Bondanello. Domani chiude il programma il derby di San Cesario fra Emilia Futsal e Sassuolo (ore 20,30).

d.s.