Futsal Lucchese brilla al Festival dello Sport 2025 con vittorie e fair-play

Il Futsal Lucchese è stato protagonista del "Festival dello Sport" 2025. Nella cornice suggestiva del Parco dell’Infinito, nell’area del Parco Fluviale cittadino, lo staff rossonero ha illustrato ai presenti le attività mirate all’apprendimento dei fondamenti principali del calcio a cinque.

Tante le iniziative proposte, come il torneo di calcio-tennis che ha attirato l’attenzione e suscitato grande curiosità, registrando una partecipazione superiore alle aspettative.

Al termine di sfide intense ed equilibrate, la vittoria è andata alla coppia formata da Yasin En Nached, giovane talento dell’Under 21 rossonera e all’ex calciatore professionista Giancarlo Chichizola.

L’altro importante traguardo è la vittoria della Coppa Disciplina da parte dell’Under 21 rossonera, riconoscimento assegnato alle squadre che si sono distinte per il miglior comportamento disciplinare durante l’intera stagione agonistica. Una soddisfazione non di poco conto che dimostra come il Futsal Lucchese metta al centro anche la crescita umana dei propri tesserati, valorizzando principi fondamentali come il rispetto e il fair-play.

Per avvicinare i ragazzi alla disciplina del calcio a cinque il Futsal Lucchese continua gli stage gratuiti finalizzati alla selezione dei ragazzi per la composizione delle squadre che parteciperanno ai prossimi campionati "Figc" Under 15, Under 17, Under 19 e Under 21. Maggiori informazioni è possibile trovarle sulle pagine social del Futsal Lucchese o, in alternativa, contattando il responsabile Damiano Morotti al 340-9096105.

Per quanto riguarda la prima squadra, dopo il buon campionato disputato, la società è già al lavoro per allestire una formazione competitiva, partendo dalle prime riconferme. Sicuramente, il Futsal Lucchese si confermerà una realtà importante nel panoramica del calcio a cinque locale.

Alessia Lombardi