Futsal Lucchese chiude al quarto posto dopo la sconfitta contro Virtus Poggibonsi

Arriva una sconfitta per il Futsal Lucchese che chiude al quarto posto in classifica. I rossoneri hanno affrontato la Virtus Poggibonsi, in lotta per la salvezza ed hanno dovuto fare a meno dell’infortunato Mohamed Byaze e di Giannini. I ragazzi di Umalini, partono bene e passano in doppio vantaggio, ma la Virtus è brava a rispondere. Il Futsal spreca diverse occasioni, commettendo anche qualche disattenzione in difesa. Ne approfittano i biancazzurri che, nel finale di primo tempo, si portano sul 5-2. Nella seconda frazione i rossoneri reagiscono con orgoglio, riequilibrando la partita. Gli ospiti, però, vogliono a tutti i costi portare a casa la vittoria (7 a 10 il finale) che consente loro di rimanere in "C1". Per i rossoneri in gol Eramnazi, Unti, Izouhar e doppiette di Marziotti e Mustapha Byaze. Sconfitta indolore per il Futsal che chiude ai piedi del podio.

Futsal Lucchese: Zurru, Ait Laamiri, Unti, Angilletta, Izouhar, Chouhbane, Marziotti, Eramnazi, Rovella, Byaze, Bartolini, El Bassraoui. All.: Umalini.

Alessia Lombardi