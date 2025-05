Futsal Massa: Matteo Ussi nuovo allenatore, sostituisce Giacomo Aliboni

Soffia aria di cambiamento nel calcio a 5 massese. Il Futsal Massa ha reso noto lo “switch“ in panchina dove Matteo Ussi subentrerà dalla prossima stagione a Giacomo Aliboni nella guida della squadra di Serie C2. Nei giorni scorsi la società del presidente Giovanni Mosti attraverso un comunicato ufficiale aveva annunciato la conclusione, di comune accordo tra le parti, della collaborazione sportiva con mister Aliboni. La dirigenza ha ringraziato il tecnico massese per la professionalità ed il lavoro svolto in questi due anni in bianconero, nei quali la squadra ha centrato sempre l’obiettivo playoff, augurandogli il meglio per il futuro. Al suo posto arriva una vecchia conoscenza come Matteo Ussi che da giocatore è stato una delle colonne del Città di Massa in Serie B e A2 ma ha giocato anche in diverse altre società della zona come San Vitale Candia, Massa e Marina, Massa C5 e in ultimo il Versilia che ha contribuito a portare in Serie B.

Ussi ha iniziato la propria carriera in panchina quest’anno con l’Under 19 del Città di Massa e proprio in queste settimane sta frequentando l’ultimo corso allenatori che gli fornirà il patentino di tecnico abilitato. Se il Futsal Massa ha dato il via al suo nuovo corso resta ancora da capire cosa succederà nell’altra società cittadina di calcio a 5.

Subito dopo la conquista della permanenza in Serie C1 dal Città di Massa è arrivata la notizia della separazione consensuale coi tecnici Elio Fialdini e Stefano Fortini ma non è ancora stato comunicato il sostituto e la panchina al momento rimane vuota.

Gianluca Bondielli