Futsal Massa: nuovo corso con Matteo Ussi, obiettivo promozione e mercato estivo

E’ iniziato il nuovo corso al Futsal Massa con l’arrivo in panchina di Matteo Ussi. "Ci è sembrato giusto chiudere un ciclo ed aprirne un altro – ha spiegato il presidente Giovanni Mosti –. La scelta è stata mia e della dirigenza. Perché proprio Ussi? E’ un tecnico giovane e pieno di entusiasmo che ha tanta voglia di emergere e speriamo che qui da noi possa trovare l’ambiente giusto per crescere ed affermarsi. Ci siamo subito trovati e siamo convinti che abbia le caratteristiche giuste per fare un buon lavoro. L’obiettivo rimane lo stesso ovvero quello di giocarsi sino all’ultimo la promozione nella categoria superiore qualificandosi quanto meno per i playoff. Sappiamo bene che ogni anno si presentano ai nastri di partenza del campionato di serie C2 almeno due o tre formazioni che vogliono vincerlo. Noi puntiamo ad inserirci in quel gruppo ristretto che lotterà per il titolo".

Per avvicinarsi a questo traguardo al Futsal Massa potrebbe arrivare in aiuto l’imminente mercato estivo. "E’ ancora prematuro parlare di acquisti perché la stagione è terminata da poco – specifica il patron Mosti – ma di sicuro la nostra intenzione è quella di rafforzare la squadra in modo da renderla ancor più competitiva. Abbiamo già messo nel mirino alcuni giocatori che potrebbero far alzare il livello tecnico di questo gruppo. Vedremo se riusciremo a portare a buon fine le trattative".