Futsal. Mc, a Spello è un colpo salvezza. In D il derby va all’Academy Tdc

Il primo successo stagionale del Modena Cavezzo è un colpo grosso in chiave salvezza. I gialloblù, nella 4^ giornata di A2, vincono 1-0 a Spello lo scontro diretto col Grifoni e lasciano gli umbri a -4 in fondo alla classifica. Una gara tesissima, anche per le tante assenze (Dudu Costa in campo solo per qualche possesso offensivo nella ripresa) che si risolve solo nel finale. A 5’ dalla sirena Akram Ben Saad fa tremare il palo su schema da punizione, poi 2’ più tardi da angolo Cellurale trova il mancino di Cuomo che da fuori area firma il gol da tre punti e nel finale Latino e soci gestiscono bene l’assalto umbro.

Le altre: Corinaldo-Ternana 2-4, Kappabi-X Martiri 0-6, Prato-Jesi 2-1, Russi-Buldog 4-2, rip. Imolese.

Classifica: Russi 12, Prato 10, X Martiri 7, Buldog 6, Kappabi 5, Modena Cavezzo e Corinaldo 4, Ternana e Imolese 3, Jesi e Grifoni 1.

Serie D. Si è giocata la 4^ giornata: nel girone ’A’ il Modena Cavezzo viene travolto 8-2 a Basilicagoiano dai Vichinghi, oggi alle 11 Bagnolo-Molly e Jose e Celtic U21-United Carpi (palestra Canossa a Reggio), nel girone "B" (riposa lo Junior Finale) va all’Academy Terre di Castelli il derby con loS porting Modena: a San Cesario decidono i gol oronero di Geri (2) e Tagliazucchi.

Coppe. In Coppa di C1 nel girone ’A’ riposava il Montale. Nella Coppa di C2 (passa solo la prima di ogni girone) nel girone ’B’ il Sassuolo torna con un 1-1 da Lugo e ora si decide tutto nel 3° turno del 13/12 Sassuolo-Emilia (clas. Emilia 3, Sassuolo e Lugo 1), nel girone ’D’ riposava il Nonantola (clas. Bagnacavallo e Nonantola 3, Osteria Grande 0) e il 13/12 c’è Nonantola-Bagnacavallo.

d.s.