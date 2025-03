Futsal. Mc ko in Piemonte: penultimo posto

Un sabato da dimenticare in A2 Elite per il Modena Cavezzo, che incassa a Caramagna la quarta sconfitta di fila con il 7-3 in favore dell’Elledì e con il successo di Olimpia Verona (3-2 al Cesena) e Saints Milano (4-1 a Rovereto) viene scavalcato dai veronesi e agganciato al penultimo posto dei lombardi, in attesa che il Leonardo ultimo giochi il 22 la sua gara a Lecco. Illusorio era stato il gol dopo appena 6 secondi di Aieta, poi la doppietta di Cerbone vale il 2-1 di casa, pareggiato prima del riposo da Aieta. Nella ripresa Dos Santos e Vincenti per il 4-2, accorcia Dudu Costa ma poi negli ultimi 5’ la chiudono Scavino, Sandri e ancora Dos Santos.

Serie D. Nella penultima giornata lo Sporting Modena travolge 9-2 il Bagnolo (tris di Colella e Petronaci, gol di Stabile, Celotto e un’autorete) e resta al terzo posto a -9 dalla Virtus Correggio che ha vinto 3-1 il derby di Carpi con la United (non basta Boadu): sabato serve almeno un pari nello scontro diretto a Correggio perché se i reggiani vanno a +12 sono promossi senza spareggi. Lo Junior Finale cede 8-1 al Bologna e il Terre di Castelli batte 3-2 la Libertas (Casali, Geri e Menduni).