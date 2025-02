Futsal. Montale ’vede’ la C1. Champagne pronto

Nel miglior momento degli ultimi mesi (3 gare utili con 5 punti) il Modena Cavezzo affronta la trasferta più lunga del campionato di A2 Elite. Oggi i gialloblù volano a Cagliari per sfidare al PalaConi la Leonardo alle 17 nella 5^ di ritorno. Uno scontro diretto sul campo dei sardi che inseguono al terz’ultimo posto a -3, con coach Checa privo di Vlasi e Matarese ma col rientro di Amarante dalla squalifica.

Le altre: Cesena-Lecco (ieri sera), Milano-Mestre, Pordenone-Cdm, Rovereto-Elledì, Ol. Verona-Maccan, Sp. Altamarca-Mantova.

Classifica: Mestre 43, Mantova 41, Sp. Altamarca 30, Elledì e Rovereto 28, Maccan e Lecco 26, Cdm 25, Pordenone 24, Cesena 16, Modena Cavezzo 15, Leonardo 12, Milano 11, Ol. Verona 10.

Serie C1. Fari puntati in Appennino per il derby della 7^ di ritorno fra Sassuolo e Pro Patria alle 15,30 a Palagano: i neroverdi sono ultimi (8 ko di fila), i giallorossi dividono il primato col Baraccaluga (che però ha una gara in più) che gioca con l’Aposa, dietro a -2 c’è il Gatteo che riceve lo Shqiponja.

Serie C2. La 6^ di ritorno può essere quella della festa promozione del Montale con 3 turni di anticipo (foto). Gli orange (12 vittorie su 12) viaggiano a +11 sul Sant’Agata e se vincono alle 15 a Parma con la Legione Parmense ultima a zero sono già in C1, ma salgono anche pareggiando se i bolognesi non vincono a San Cesario (15,30) con l’Emilia quarta a -4. Gioca in casa una sfida salvezza cruciale alle 15 il Nonantola che riceve L’Eclisse, con cui divide il penultimo posto.

Serie D. Nella 5^ di ritorno lo Sporting Modena alle 18 ospita ad Albareto il Terre di Castelli, lo United Carpi alle 17,30 gioca a San Lazzaro con la capolista Bologna. Alle 16 lo Junior Finale riceve la Castiglionese, alle 18,30 I Canarini di scena a Bagnolo.

d.s.