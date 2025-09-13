Futsal, partono le coppe. Mc in trasferta a Bagnolo

Scatta oggi con la Coppa la stagione del futsal per le squadre modenesi. In Coppa della Divisione (dove sono al via tutte le squadre dalla A alla B) il Modena Cavezzo gioca l’andata del turno preliminare alle 16 sul campo del Bagnolo, formazione di Serie B (diretta sulla pagina Facebook del club reggiano). Per coach Minopoli l’unico dubbio è quello di Dudu Costa, alle prese con la febbre, per il resto rosa al completo. "Dopo due settimane di preparazione – spiega Minopoli – sono soddisfatto, abbiamo lavorato su tecnica e tattica per arrivare pronti alla Coppa che ci darà risposte di spessore contro una squadra forte, fisica ed esperta". Il ritorno è previsto per sabato 20 a Cavezzo alle 17. Regionali. Al via anche le Coppe regionali, con la prima giornata del primo turno a gironi. In Coppa di C1 nel girone ’A’ il Montale gioca alle 15 a Sant’Agostino con l’Fdm Molinella della colonia ex Pro Patria San Felice guidata dal ds modenese Angelo Vincenzi (mancano però El Madi e Salerno per squalifica dopo la finale dell’anno scorso con la Pro Patria), riposa l’Aposa. In Coppa di C2 nel girone ’A’ l’Emilia Futsal riceve alle 15,30 a San Cesario il Lugo, riposa il Sassuolo, nel girone ’D’ il Nonantola va alle 18 a San Lazzaro in casa dell’Osteria Grande (riposa Bagnacavallo).

Serie D. Si sono chiuse martedì 9 le iscrizioni e sono 5, come l’anno scorso, le formazioni modenesi che saranno al via, in attesa che il Crer renda noti i gironi. Come già anticipato, la grande novità è la seconda squadra del Modena Cavezzo che sarà al via guidata da coach Davide Lugli (ex United Carpi), mentre non c’è più ai nastri di partenza la squadra I Canarini, che chiude i battenti dopo una sola stagione. Confermate invece United Carpi (il nuovo allenatore è Francesco Longobardi, che è anche il ds), Junior Finale, Terre di Castelli (il nuovo tecnico è Ruggero Pellicciari, ex Sant’Agata e Nonantola) e Sporting Modena Academy del confermato coach Vincenzo Cosenza.

d.s.