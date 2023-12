Futsal sammarinese. Il Fiorentino vuole prendere il comando

Con La Fiorita costretta al turno di riposo, si profila la concreta possibilità, per il Fiorentino, di

divenire capolista unica. Per riuscirci i campioni del Titano dovranno fare risultato contro la Virtus nell’unico confronto indoor dell’11° giornata. Andrà infatti in scena sul parquet di Acquaviva (21.45) la sfida fra la formazione di Fiorentino e quella di Acquaviva. Scendendo di pochi gradini in classifica, si è fatto interessante il duello fra Tre Fiori e Folgore. Sempre a Dogana, ma nella seconda fascia oraria, toccherà alla Folgore cercare di portare a casa la terza vittoria di fila con il Pennarossa. Mentre il Cosmos se la vedrà con il Domagnano (20.15). Il Murata è chiamato a misurarsi con il Cailungo, uno dei due fanalini. Successivamente, toccherà all’altro fanalino, il San Giovanni, con la Libertas. In programma anche JuevensDogana-Faetano.