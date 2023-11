Futsal serie a2. Dozzese, Vanni:: "Ora testa a sabato»

Dopo quattro vittorie, la Dozzese è andata a pareggiare a Russi. Un match che si è deciso negli ultimi secondi quando è arrivato il 6-6: "E’ stata una partita difficile – commenta il tecnico Leonardo Vanni – ci siamo innervositi tra di noi e per lunghi tratti abbiamo concesso al Russi la possibilità di farci del male. Alla fine siamo riusciti con tecnica e tattica a portarci in vantaggio e solo l’ennesima disattenzione ha permesso al Russi di impattare". E’ molto critico l’allenatore: "Il risultato è giusto, da parte degli avversari c’è stata una grandissima prestazione; per noi invece la peggiore vista in questo primo scorcio di campionato". Sabato alla Cavina il match ad alta quota con la Ternana, le due squadre sono in testa al girone insieme al Bologna FC: "Con la Ternana sarà una gara completamente differente, perché le loro caratteristiche sono diverse rispetto a Russi. Sarà sicuramente una partita impegnativa, siamo due squadre a cui piace giocare a futsal".