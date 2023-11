Futsal Serie B femminile. La Virtus Romagna vola in Sardegna

Trasferta impegnativa e ostica per la Virtus Romagna, che oggi affronta in terra sarda alle 13 la Jasnagora. Le virtussine tornano in campo dopo il turno di riposo e lo fanno su un campo difficile, contro un’avversaria preparata e, più in generale, in una trasferta lunga e complicata. "È stata una settimana positiva – dice mister Massimiliano Spada – e la squadra è carica in vista di di questa partita che affrontiamo certamente per vincerla. L’abbiamo preparata molto bene". Futsal B femminile. Girone A (4ª giornata): Jasnagora-Virtus Romagna, Infinity-Mediterranea, Villaguardia-Pero, Bagnolo-L84 Torino, Hurricane-Athena Sassari. A riposo la Polisportiva 1980. Classifica: Athena Sassari, Mediterranea 9; Pero 6; Polisportiva 1980 5; Infinity, Virtus Romagna, Jasnagora, L84 Torino 3; Hurricane, Villaguardia 1; Bagnolo 0.