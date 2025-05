Futura Fornovo Medesano batte Vezzano in semifinale playoff con doppietta di Sutera

VEZZANO

FORNOVO MEDESANO

VEZZANO: Girotti, Arduini, Grossi A., Piermattei M., Melloni, Rota (35’ st Bassoli), Montanari, Dall’Asta (17’ st Sorbi), Fontanesi, Piermattei M., Traore (20’ st Spadacini). A disp. Grassi, Grossi M., Ferri, Zannoni, Thairi, Mercadante. All. Vinceti.

FUTURA FORNOVO MEDESANO: Bonati, Sermani, Ajdini, Pessagno, Davighi, Venturini, Sutera (43’ st Ferraroni), Zeffirini (51’ st Cavaglieri), Benedini (36’ st Adorni C.), Bernardini (30’ st Crescenzi), Donelli (21’ st Donini). A disp. Bolzoni, Bersanelli, Adorni L. All. Rizzelli.

Arbitro: Monaco di Bologna.

Rete: 45’ rig. Sutera (F); 30’ st Sutera (V), 49’ st Bassoli (V).

Note: ammoniti Grossi A., Piermattei F., Sorbi, Girotti, Piermattei M. (V), Donelli, Bernardini e Adorni C. (F).

Non c’è gloria per il Vezzano nella semifinale playoff. A far festa, in terra reggiana, è la Futura Fornovo Medesano, che si impone con due reti di Sutera. Il numero 7 dei parmensi apre le marcature nel finale di primo tempo, trasformando con freddezza un calcio di rigore, per poi raddoppiare alla mezz’ora della ripresa: un colpo duro da assorbire per i padroni di casa, che avrebbero 2 risultati su 3 a disposizione, che provano a gettarsi in avanti ma riescono ad accorciare le distanze solo al 95’, con l’1-2 del subentrato Bassoli. Troppo tardi per pensare di riaprirla, ma la stagione degli uomini di Vinceti si conclude comunque a testa altissima, visto che l’obiettivo salvezza è stato raggiunto con largo anticipo.