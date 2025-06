Futuro della Civitanovese: due strade possibili tra Cosmo srl e Mauro Profili

Giorni di dubbi, riflessioni, interrogativi e ipotesi varie nell’ambiente legato alla Civitanovese. Ma, al momento due sole strade percorribili sul futuro rossoblù. Della prima, se ne parla ormai da due settimane: si tratta dell’offerta economica messa in piedi dall’impresa di costruzioni "Cosmo srl" come azienda socio fondatrice di "Unyon Consorzio stabile Scarl". Questi imprenditori sono gli autori di una lettera di manifestazione di interesse che risale inizi della passata settimana, con l’operazione sponsorizzata dal sindaco Fabrizio Ciarapica e che, se fosse portata a termine, vedrebbe Michele Paolucci come nuovo direttore sportivo. L’ex diesse della Fermana avrebbe già contattato Federico Taborda, portiere del Montegranaro, chiedendogli un’eventuale disponibilità in caso di passaggio di proprietà nel club rivierasco (l’estremo difensore dovrebbe restare in gialloblù). Altra figura che potrebbe entrare nella compagine sportiva è Claudio Dell’Uomo che ha parlato in nome dei consorziati, in occasione dell’incontro di sabato mattina. Dell’Uomo vanta alcune esperienze calcistiche in società dilettantistiche del Lazio, tra cui quella di responsabile del settore giovanile di "Roma VIII". Ci sarebbe poi la figura di Luigi Coni, dirigente sportivo di lungo corso (già direttore generale del Teramo) che avrebbe partecipato ad un precedente summit.

Al momento, però, il patron rossoblù Mauro Profili non ha ancora risposto alle mail degli offerenti. È anche e soprattutto per questo che una permanenza di Profili resta, al momento, l’ipotesi più plausibile. Certo, il massimo vertice societario dovrà comunque fare i conti con la contestazione della tifoseria organizzata. Anche domenica, sono apparsi alcuni striscioni che invocavano l’addio del patron sul muro dell’ex Casa del Balilla, l’occasione era una festa degli stessi ultras. Una questione che tiene banco è legata alla gestione del Polisportivo. La Civitanovese si è aggiudicata il bando ad ottobre 2021, ma la convenzione con il Comune non è ancora stata firmata. Proprio su questo argomento, nei giorni scorsi vi era stata una interrogazione del consigliere comunale di opposizione Francesco Micucci. Altre soluzioni legate al futuro della Civitanovese non sono al momento contemplate, anche se ieri è circolata la voce di un locale ristoratore interessato ad subentrare nella compagine rossoblù.

Francesco Rossetti