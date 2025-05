Futuro incerto per Contiliano e Puletto: lontani dal Carpi, tornano alla Spal

Il futuro di Nicolò Contiliano e Filippo Puletto (nella foto) al momento appare lontano dal Carpi. I due talentuosi centrocampisti classe 2004 sono infatti rientrati per fine prestito alla Spal, che si è salvata al playout col Milan Futuro. Un esito che non ha cambiato di molto le chance di vestire anche per l’anno prossimo il biancorosso, che sarebbero state comunque molto basse. Anche in caso di discesa in D della Spal, infatti, entrambi si sarebbero liberati dal club estense ma dopo una stagione così positiva in biancorosso sarebbero diventati fra i giovani più appetibili del prossimo mercato, col vantaggio di non avere vincoli di cartellino, scatenando aste sull’ingaggio a cui il Carpi difficilmente avrebbe partecipato. Contiliano ha giocato 26 gare (tutte da titolare) con 2 reti e un assist, Puletto invece 30 partite (20 dal 1’) con 3 reti e un assist, numeri che li rendono super appetibili anche per l’anno prossimo, quando saranno ancora under per il minutaggio. Ora entrambi sono tornati alla Spal e dovranno attendere le decisioni della società biancazzurra, con l’ipotesi di un Carpi-bis molto remota, che sarebbe ipotizzabile solo nel caso in cui in biancorosso restasse mister Cristian Serpini, il tecnico che li ha avuto già nelle giovanili spalline e che è stato decisivo con la sua presenza per far prendere a entrambi la strada di Carpi la scorsa estate. E a proposito di Serpini, in questi giorni è atteso l’incontro col patron Lazzaretti che chiarirà una volta per tutte il futuro del tecnico, che ad oggi appare distante dal Carpi anche se con ancora un anno di contratto.

Primavera. In merito al suo addio dopo la promozione il responsabile della squadra Primavera biancorossa Roberto Valmori ha voluto aggiungere un concetto. "Voglio ringraziare la società per avermi dato la possibilità di portare avanti le mie idee e le mie scelte per allestire e guidare questa rosa che ha saputo ottenere i risultati che ora sono sotto gli occhi di tutti". d.s.