Gabicce Gradara trionfa con Allievi e Giovanissimi: due titoli provinciali in una stagione

Per la prima volta il Gabicce Gradara ha conquistato due titoli giovanili provinciali nella stessa stagione con Allievi e Giovanissimi 2010, guidati rispettivamente da Alessandro Magi ed Enrico Mendo, che è anche da tre anni il responsabile del settore giovanile (nella stagione appena andata agli archivi ha lavorato anche come preparatore atletico in prima squadra), ruolo in cui è stato riconfermato. "Ringrazio la società per la fiducia e i colleghi che mi hanno affiancato con i quali continueremo il percorso, in questa stagione ci siamo tolti delle belle soddisfazioni – dice Mendo – Con i Giovanissimi eravamo riusciti ad approdare alla fase regionale due anni fa e con gli Allievi la stagione scorsa, segno di un crescendo di rendimento che certifica la bontà del lavoro svolto da tutti gli staff tecnici. Si è alzata l’asticella e questo è stato possibile anche grazie alle strutture che ci sono invidiate da tutti e alla nostra organizzazione. Qui al Gabicce Gradara attraverso il calcio i ragazzi possono divertirsi e crescere. I Giovanissimi, già sul trono provinciale nel 2024 con i 2009, sono stati la lieta sorpresa: Il gruppo costruito nel tempo è solido, composto da ragazzi determinati e legati l’uno all’altra da un forte spirito di amicizia che ha permesso loro di superare ogni ostacolo: il Gabicce Gradara non ha perso una partita. Inoltre, Nicolò Semprini si è messo in evidenza nella Nazionale sammarinese Under 19 ed Elia Morini in Rappresentativa Regionale Under 19; Christian Mosconi e Giacomo Caico sono stati convocati nella Rappresentativa provinciale Under 15".

"Far crescere i giovani per portarli in prima squadra e far sì che la rosa del Gabicce Gradara sia composta in gran parte da ragazzi cresciuti in casa- aggiunge Mendo spiegando gli obiettivi- aa scorsa stagione oltre ad Elia Morini, un 2006 già da tre stagioni protagonista con i grandi, sono stati sette gli under 2006 e 2007 che hanno giocato e Semprini, Magi e lo stesso Morini hanno avuto minutaggi importanti. L’unico rammarico è che si potessero disputare campionati più competitivi i ragazzi arriverebbero più pronti tra i grandi. La prossima stagione dovremo cercare di vincere la prima fase per poter accedere nella seconda parte a quella regionale. Un altro nostro ragazzo, Thomas Bergamini, si è ben comportato nella Juniores nazionale del Senigallia". "L’attività di base- conclude Mendo- é il nostro fiore all’occhiello. Abbiamo 180 tesserati con ragazzi di buona prospettiva, che nelle varie manifestazioni si distinguono per correttezza e sportività oltre che per la tecnica. La partnership con il Parma si sta rivelando assai proficua. Nella prossima stagione la Juniores giocherà con 2008 e 2009 invece che con 2007 e 2008. Riteniamo che sfide più difficili possano accelerare il processo di crescita dei giovani calciatori".

am.pi.