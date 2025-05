Gabicce Gradara trionfa nella finale Allievi U17 contro Giovane Sant’Orso

Il Gabicce Gradara è campione provinciale Allievi U17; in finale ha battuto il Giovane Sant’Orso per 4-1. In svantaggio al primo minuto, la squadra di Magi ha prodotto una mole di gioco importante e con una prestazione eccellente ha travolto nella ripresa l’avversario, che nel primo tempo ha messo in difficoltà il Gabicce Gradara. In avvio vantaggio Sant’Orso su punizione dal limite. Al 25’ pareggio di Lorenzetti su azione corale. Al 34’ il portiere Barbieri salva la sua porta deviando la palla all’incrocio dei pali; al 14’ della ripresa vantaggio Gabicce Gradara su azione di contropiede di Lorenzetti, rifinita da Ferraj per Terenzi che insacca. Il 3-1 al 20’ su azione di Annibalini sulla destra, cross per Terenzi il cui tiro è respinto dal portiere con Ferraj che ribatte in rete. Il poker di Terenzi alla mezzora su palla filtrante di Ballarini. Ottimo il lavoro svolto durante l’intero campionato da giocatori, tecnici e dirigenti di entrambe le formazioni e dalle altre società e dalla delegazione provinciale. La manifestazione si è conclusa con le premiazioni di arbitro e giocatori. Presenti i dirigenti della Delegazione Provinciale di Pesaro-Urbino: il delegato Pasquale Mormile, il segretario Stefano Verardo i collaboratori Luigi Bedinotti e Jacopo Accardi e il Presidente della Sezione Arbitri di Pesaro Luca Foscoli e il delegato Tecnico Massimo Del Prete. Ha diretto la partita l’arbitro Francesco Ballarò della Sezione Aia di Pesaro.

am.pi.