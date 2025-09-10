Gabicce lucido e spietato

Dividendosi tra anticipi e non, il campionato di Promozione è ripartito. Delle nove provinciali ben sei squadre hanno raccolto l’intero bottino (Vismara, Gabicce Gradara, Alma Fano, Real Metauro, S.Costanzo e Lunano), una il pareggio (la Pergolese) mentre hanno segnato il passo (il Tavullia Valfoglia e il Villa San Martino).

Al debutto in campionato il Gabicce Gradara ha colto un’importante e prestigiosa vittoria sul campo del Biagio Nazzaro. A decidere il match la rete dell’attaccante Fedeli al tramonto della prima frazione di gioco. "Abbiamo dato seguito alla bella prestazione di Coppa Italia meritando i tre punti – ha commentato il diesse dei rivieraschi Gabriele Magi – che testimoniano la bontà del lavoro fin qui svolto da mister Lilli e dalla squadra e danno fiducia per il futuro immediato lastricato da insidie. La squadra nella seconda parte della ripresa ha subìto il predominio avversario ma è rimasta sempre lucida e non ha concesso nulla agli avversari mentre in fase offensiva avrebbe potuto trovare ancora la via del gol sfruttando meglio alcune situazioni di ripartenza".

Il successo del Lunano contro la Portuali Dorica è rimarcato dal direttore sportivo Matteo Dominici: "È stata una vittoria importantissima e molto dura, siamo riusciti ad iniziare con il piede giusto il campionato contro una formazione davvero forte che secondo me lotterà per essere protagonista nel girone".

Il Vismara del presidente Parlani ne ha dette tre alla Montemarcianese. "La prima giornata è sempre un’incognita – sottolinea il diesse del Vismara Luca Carletti – ma abbiamo fatto una prestazione importante interpretando al meglio ogni singolo momento della partita. Adesso ci aspettano due giornate fuori casa dove siamo chiamati a dare continuità alle nostre prestazioni.

Soddisfazione per la vittoria anche a San Costanzo che ha riportato a casa dalla trasferta a Rio Salso i tre punti: "Partita preparata ed interpretata bene dai ragazzi- dice il diesse Piccinetti- abbiamo avuto la bravura e la fortuna di sbloccare il risultato subito e di trovare dopo poco il raddoppio. Sull’unica indecisione difensiva del primo tempo abbiamo subito il loro gol ma la squadra non si è abbattuta ed ha continuato a giocare e creare occasioni fino al gol del 1-3 di Benvenuti. Ora testa alla prossima dove affronteremo una candidata alla vittoria finale, ovvero il Lunano".

Dell’esordio vincente della Nuova Real Metauro (contro il Moie) ci parla il diesse Andrea Berloni: "I ragazzi hanno messo il cuore oltre l ‘ostacolo. Siamo andati sotto allo scadere del primo tempo, rientrati in campo abbiamo subito pareggiato con Loberti, poi abbiamo sofferto in alcuni frangenti la loro pressione e su un’azione in contropiede con Bracci che ha scartato anche il portiere e l’ha messa al centro per Agostini é arrivato il secondo goal vincente".

Amedeo Pisciolini