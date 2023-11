"GabicceGradara risalirà"

Faticano ancora le squadre che giocano in casa: tre vittorie su quattro sono esterne. Al comando i Portuali Dorici ma nel giro di 6 punti ci sono ben 7 squadre. Vice capolista a meno 1 il S.Orso. Fanalino di coda il Villa San Martino che a Moie ha mandato segnali positivi.

L’analisi. Dice Gianluca Fenucci, ex trainer dell’Urbania in Eccellenza e ora alla Castelfrettese: "Torneo avvincente – dice Fenucci – ed equilibrato, con squadre dalle potenzialità rilevanti e probabilmente inespresse come Fabriano, Marina, GabicceGradara tra le favorite per la vittoria finale. Ogni partita può riservare sorprese e non ci sono goleade: spesso diventano decisivi gli episodi, le giocate individuali, i calci piazzati. Rispetto agli ultimi due anni non c’è l’ammazzagrandi e non ci sono squadre molto inferiori alle altre. Tutte le formazioni hanno una loro identità, sono organizzate e ben allenate ed il merito va ai tecnici che sono preparati ed appassionati. Ci sono anche giovani molto interessanti che meritano di essere seguiti da società di serie superiore oltre a veterani che possono fare la differenza". Continua Fenucci: "Al comando ci sono squadre costruite per stare al vertice come Portuali, Sant’Orso, Moie, Biagio Nazzaro e Fermignanese reciteranno ruoli da protagonisti fino alla fine. La mia Castelfrettese è giovane e propositiva, con pochissimi giocatori esperti e che sta disputando un ottimo torneo: siamo soddisfatti delle prime dieci partite contro alcune delle corazzate del girone. Segniamo con frequenza e le nostre partite sono sempre piacevoli. Dobbiamo essere positivi, senza mai abbassare la guardia. Anche domenica scorsa abbiamo fatto debuttare tra i pali il 2005 Cominelli che si è ben comportato ed abbiamo tantissimi giovani molto interessanti: Felicissimo, Ginesi, Garuti, Mosciatti, Scortechini, Grilli, Ortolani. Sarà comunque un campionato di sacrificio". Le pesaresi: "Bene organizzate anche le piccole come il Villa San Martino o il Vismara con identità e organizzazione di gioco. Fermignano e S.Orso hanno qualcosa, Valfoglia e Pergolese hanno buone qualità. GabicceGradara risalirà".

La squadra della settimana. 1)Cominelli (Castelfrettese), 2)Rosetti (A.Mondolfo Marotta), 3)Beninati (Vismara), 4) Carbone (Barbara Monserra), 5)Savini (Portuali Ancona), 6) Franca (Gabicce Gradara), 7)Ricciotti (Valfoglia), 8)Alessandri (Pergolese), 9) Labate (Fermignanese), 10)Rombini (Vigor Castelfidardo), 11)Muratori (S.Orso). All.Guiducci (Pergolese). Arbitro Bartomioli di Pesaro (Biagio Nazzaro- Vismara).

Amedeo Pisciolini