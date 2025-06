Gabriele Boilini firma con Cdr Mutina, colpi di mercato in Eccellenza e Promozione

Dopo due promozioni di fila in D con Cittadella e Correggese, il jolly classe ’91 Gabriele Boilini rimane in Eccellenza firmando con l’ambiziosa Cdr Mutina. In Promozione altro colpo del Montombraro che fra i pali chiude con Gianmaria Cinelli (’02, nella foto) ex Corticella in D. Innesto in mediana per il Medolla San Felice con Gianluca Zanoli (’00). La Pieve ha confermato il capitano Casarano. In casa Castelnuovo arriva il centrocampista 2005 Edoardo Veneri dalla Cdr Mutina ed ex Cittadella, confermati poi Menozzi, Baroni, Pivetti, Le Guern, Bellentani, Fugallo e Paltrinieri. Alla United Carpi ecco bomber Lorenc Kolaveri (’94), 18 gol fra Fiorano e Mirandola. In Prima altro volto nuovo al Colombaro: l’attaccante Raffaele Neri (’04) dal Fiorano (8 gol). Il Fiorano annuncia Giovanardi dallo Smile. In Seconda il Real Dragone sogna Samuele Santini per la panchina, in Terza Noris Nora è il nuovo mister del Gaggio. In D la Correggese conferma Siligardi, alla Riese poker di innesti con Marastoni dal Gonzaga, Bonora da Scandiano, Canalini da Fiorano e bomber Fontanesi dal Vezzano, confermati Codeluppi, Cuoghi, Incerti, Borghi, Iemmi e Mazzoli.

