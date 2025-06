Gabriele Perretta domina la classifica dei giocatori più utilizzati del Pontedera

Il primo classificato è: Gabriele Perretta. Primo di cosa? Della classifica dei giocatori del Pontedera più utilizzati dal duo Agostini-Menichini nel campionato 2024-25. Il difensore-centrocampista nelle 38 gare di campionato è stato in campo, escludendo i recuperi vari, ben 3.375 minuti, ossia il 98,7% del tempo dell’intera stagione (3.420 minuti). Perretta, classe 2000, ha giocato interamente 32 delle 38 gare e il minimo del tempo che è rimasto nel rettangolo verde sono stati i 75’ della partita persa 2-1 a Pescara alla 12a giornata. Il vice capitano granata, destinato a diventare capitano l’anno prossimo in caso di non riconferma, come sembra, dell’esperto Marcos Espeche – ruolo che ha avuto anche quest’anno ereditando la fascia al braccio quando nell’undici titolare mancava il compagno di squadra – bissa il primo posto dell’anno scorso, quando si piazzò davanti a Ianesi e Angori con 3.287 minuti giocati, mentre due campionati fa finì terzo (con 2.712 minuti) alle spalle di Espeche e Nicastro. Perretta è l’unico ad avere sforato quota tremila, perché dietro di lui c’è Ladinetti, con 2.968 minuti e quindi Guidi con 2.594. Sopra i duemila minuti trascorsi da protagonisti ci sono però anche Italeng, con 2.301, Cerretti, con 2.298, ma rimasto fuori per infortunio nelle ultime 9 partite, Tantalocchi e Sala con 2.250 e Martinelli con 2.219.

Sotto i duemila minuti e al nono posto si trova Corona, con 1.953, quindi Ianesi, che ha lasciato il club a gennaio dopo aver giocato 1.861 minuti, poi Pretato con 1.552, Espeche, dodicesimo, con 1.384, Scaccabarozzi, primo tra gli acquisti invernali, con 1.312, Moretti, altro rinforzo di gennaio, con 1.215, Ambrosini, partito invece a dicembre, con 1.209, Pietra con 1.051 e Vitali, anche lui rinforzo di metà stagione, con 1.025. I rimanenti 14 giocatori utilizzati, quelli che vanno dalla 18a alla 31a posizione, hanno tutti disputato meno di mille minuti, trovando impiego dunque meno del 30% della stagione. In ordine discendente troviamo Calvani con 900 minuti, Migliardi, 647, Ragatzu, 606, Lipari, 577, Van Ransbeeck, 508, Gaddini, 470, Gagliardi, 460, Vivoli, 270, Maggini, 149, e Sarpa, reduce da un lungo infortunio che gli ha permesso di debuttare solo alla 32a giornata, con 44. Chiudono le "toccate e fuga" dei 3 giovani aggregati, premiati per la loro serietà durante l’annata con il debutto in Serie C: Benucci, che ha giocato 10 minuti (17a Pontedera-Spal 5-1), Coviello 4 (12a Pescara-Pontedera 2-1) e Maiello 2 (38a Perugia-Pontedera 3-0). Completa il quadro Paudice, in campo per 6 minuti nella giornata inaugurale a Legnago prima di essere ceduto nel mercato estivo.

Stefano Lemmi