Gabriele Perretta guida il Pontedera ai play off con un gol spettacolare contro il Rimini

Corona gli ha servito la palla sulla corsia di destra, poco oltre la linea di centrocampo, lui se l’è portata avanti di qualche metro tagliando centralmente il campo e appena arrivato nei pressi dell’area di rigore ha piazzato un sinistro imprendibile nell’angolino più lontano. Un vero e proprio colpo di biliardo che ha messo la parola fine al successo sul Rimini (3-0). Così Gabriele Perretta ha griffato la sua seconda rete stagionale col Pontedera dopo quella, altrettanto pregevole – gran rasoterra – che proprio al 90° aveva completato il ribaltone da 2-0 a 2-3 a Legnago alla prima giornata.

"E’ stata un grande vittoria – ha detto alla fine della gara di mercoledì il difensore classe 2000 e in trattativa per il rinnovo del contratto - ottenuta attraverso la prestazione che volevamo. In settimana avevamo preparato bene questo incontro e il 3-0 è il premio ad una grande stagione nella quale abbiamo centrato due obiettivi (salvezza e play off, ndr), il secondo dei quali impensabile appena due mesi fa. Siamo orgogliosi di questo percorso e adesso che siamo ai play off ci giochiamo le nostre carte nel miglior modo possibile, perché abbiamo la consapevolezza di essere una buona squadra e di poter dare noia a tante". Essersi qualificati agli spareggi-promozione per il terzo anno consecutivo, sesto complessivo in 12 stagioni di Serie C, è già un record significativo: "Qui a Pontedera dati i risultati degli ultimi anni, l’ambiente ormai...pretende i play off. Ma questa non è una cosa scontata, perché l’obiettivo primario resta la salvezza e raggiungerla è già quello un traguardo importante. Le cose sono cambiate nel girone di ritorno, anche perché magari in quello di andata qualche infortunio di troppo e un organico ridotto non ci consentivano di lavorare bene. Poi a gennaio sono arrivati 2-3 giocatori che ci hanno dato continuità e la differenza si è vista: allenandoci bene e concentrati in settimana, i risultati sono arrivati". Perretta non solo ha firmato il gol del 3-0, ma ha anche sfornato l’assist per la rete del 2-0 di Gaddini: "Il mio gol è stato bello, sono contento. Avevo segnato alla prima giornata a Legnago e mi fa piacere esserci riuscito di nuovo. Anche l’azione del contropiede che ha portato al raddoppio è stata bella, e Gaddini è stato bravo a finalizzare. Per quanto mi riguarda, spero di continuare a dare il mio contributo alla squadra, in qualsiasi ruolo mi chieda di giocare l’allenatore".

E ora testa ai play off, con una tra Pescara, Arezzo, Vis Pesaro e Pineto possibile avversaria, anche se prima c’è da pensare alla suggestiva trasferta al Curi. "Su chi affrontare ai play off non ci ho pensato – ha concluso Perretta – anche perché adesso c’è da pensare al Perugia e non vogliamo fare brutte figure, Solo dopo vedremo chi ci toccherà agli spareggi, ma sono certo che ovunque andremo daremo del filo da torcere a chiunque".

Stefano Lemmi