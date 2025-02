Galcianese. L’ex bomber della serie A Saudati si racconta ai giovani calciatori

Una serata assieme all’ex bomber di serie A, Luca Saudati. Si è tenuto al Conti di Galciana l’incontro fra i ragazzi del vivaio della Galcianese e l’ex attaccante professionista che vanta militanza fra Atalanta, Empoli, Perugia e Como. Un incontro che ha concluso il ciclo di incontri promosso dalla Galcianese e rivolto a famiglie e tesserati biancazzurri.

Una serata per parlare di calcio professionistico, ma anche di tutto ciò che c’è dietro i riflettori della massima serie. "Per i ragazzi che vogliono diventare calciatori professionisti consiglio di curare ogni dettaglio – spiega Saudati -. Dall’alimentazione alla tecnica, senza dimenticare l’importanza di ascoltare il mister. Serve massimo impegno, dedizione e sacrificio, perché il talento da solo non basta. La differenza la fanno la costanza e la capacità di apprendere e migliorarsi ogni giorno".

Poi, incalzato dalle domande dei ragazzi, Saudati ha parlato anche della soddisfazione e della responsabilità nell’essere un esempio per le nuove generazioni. "Da un lato è una grande soddisfazione sapere di essere un punto di riferimento per i giovani e di aver avuto la possibilità di vivere il calcio ad alti livelli – aggiunge -. Dall’altro, è una grande responsabilità".

Soddisfazione viene espressa anche dal presidente della Galcianese Andrea Andreini. "Per i bambini della nostra scuola calcio è stata un’esperienza speciale" conclude.