Galligani in campo nella Kings League. Il club: "Saranno presi provvedimenti"

Sei gol realizzati e 4 assist forniti ai compagni: in una stagione in cui l’attacco bianconero non è mai decollato e continua anzi a zoppicare vistosamente, i numeri di Elia Galligani (foto) sono i migliori che si possano scovare nelle statistiche. L’attaccante viareggino è il bianconero che ha portato più punti in cascina, quello di cui, per caratteristiche, mister Magrini soffre maggiormente l’assenza. Sì, perché se lo scorso anno il Gallo è stato il vero trascinatore della Robur (17 reti e 16 assist), l’unico giocatore a non essersi mai tolto la maglia di dosso, neanche un minuto, quest’anno il suo percorso è andato avanti tra le luci ma anche ombre, tra partite illuminate, e altre opache e condite di nervosismo, qualcuna vissuta anche in panchina. Se non in tribuna, come è capitato nelle ultime due giornate: quel braccio troppo alto, con il Seravezza Pozzi, gli è costato due turni di stop.

E proprio adesso che sarebbe potuto rientrare, l’inaspettato: Galligani è sceso in campo lunedì nell’edizione italiana della Kings League. Una partecipazione che ha trovato il disappunto dei tifosi bianconeri e della stessa Robur. "La società Siena Fc prende le distanze verso la partecipazione alla Kings League con la formazione Black Lotus del calciatore Elia Galligani – così la nella nota ufficiale della società –, in quanto l’iniziativa non è stata autorizzata dal club. Pertanto saranno presi provvedimenti verso il calciatore al fine di tutelare gli interessi e l’immagine del Siena Fc". I tesseramenti in Kings League non sono federali, sono accordi di lavoro non sportivi, non sussistono quindi problematiche relative ai contratti già in essere con i club di appartenenza di Serie D o di campionati minori; questo vale anche per le wild card (vedi altro pezzo) che stipulano accordi direttamente con i club e non con la Kings League. I calciatori che militano in Serie D o in campionati minori, però, da regolamento, devono avere l’autorizzazione del club di appartenenza. Da vedere, in ogni caso, cosa deciderà il Siena nei confronti del proprio tesserato, anche se appare difficile che il provvedimento possa essere di natura disciplinare, in questo momento della stagione, con in ballo un’entrata nei play off e la possibile disputa degli stessi. Ieri pomeriggio l’attaccante ha preso regolarmente parte all’allenamento, successivamente il confronto con la società.