Gallo, basta un pareggio per volare a più dieci

Copparo si conferma una delle squadre più in forma del girone e ferma a domicilio anche la capolista Gallo.

Nonostante il pareggio i galletti aumentano il vantaggio in classifica, sfruttando il ko del Galeazza a Calderara di Reno con l’Airone e il tracollo casalingo dello Sporting Vado, travolto 4-1 dal Ravarino. Ora i punti di vantaggio sulle inseguitrici sono saliti a 10. A Gallo le squadre hanno valutato a lungo se scendere in campo. La partita è infatti cominciata con un quarto d’ora di ritardo, in quanto l’arbitro e i capitani delle due squadre hanno prima effettuato un lungo sopralluogo per valutare se c’erano le condizioni per scendere in campo.

Nonostante le condizioni pesanti del terreno di gioco, si è vista una bella partita, con tanto agonismo e buone trame di gioco. E’ il Copparo la prima formazione a trovare la via del gol. Questa volta la rete non porta la firma di Franceschini, ma di Gharbi, che in contropiede entra in area e supera Barbieri in diagonale.

Il Gallo non ci sta e trova il pareggio con Mangherini, ben servito da Roncarati, con un gran tiro che si insacca sotto la traversa.

Nel secondo tempo il Gallo potrebbe ribaltare il risultato con Nietzhentsev, Mangherini si supera con una bella parata. L’ultima emozione al 90’ con una punizione dello specialista Berto, che sorvola di poco la traversa. Per quanto riguarda le altre ferraresi, è la stella della Codigorese a brillare, grazie a un rotondo 3-0 ad Ambrogio nel derby con l’Amici di Stefano.

Pari e tanti gol per il Pontelagoscuro, che pareggia per 3-3 sul campo della Dozza.

Infine si arrende con lo stesso risultato il Santa Maria Codifiume nella sfida della disperazione con il Casalecchio (2-0); ora gli argentani sono stati staccati all’ultimo posto con 5 punti di distacco.

Franco Vanini