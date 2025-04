Gallo cerca di chiudere in bellezza la stagione storica contro La Dozza

Dopo due settimane di festeggiamenti per la promozione anticipata, a Gallo si punta a chiudere in bellezza una stagione che ha assunto contorni storici. I granata (ore 16.30) saranno al "Pallavicini" di Bologna per far visita alla matricola La Dozza. "Vogliamo onorare il campionato – mette in evidenza l’allenatore amaranto Sergio Zambrini – consolidando il vantaggio e al contempo dare un po’ di spazio a chi ha giocato di meno. Ci sarà un po’ di rotazione, ma abbiamo la fortuna di avere una panchina lunga". Indisponibili bomber Lettieri (in viaggio di nozze, auguri) e Tucci. Ballottaggio per il ruolo di centravanti tra Roncarati e Panzavolta, che ha già timbrato dieci volte. Tutte le altre ferraresi saranno a lezione nella scuola di sopravvivenza. Il Copparo di scena in quel di Ceretolo, vicino a Casalecchio. "E’ una matricola terribile – mette le mani avanti Sergio Cestari, allenatore rossoblù – è quinta in classifica e in piena corsa per i playoff, un avversario pericoloso. Oltre tutto abbiamo ancora negli occhi il ricordo pessimo dell’andata, una sconfitta per 2-1 maturata nel nostro periodo peggiore del campionato". Copparo senza lo squalificato Veronese e gli infortunati Pillàn e Marzola. Ultima in casa del Santa Maria Codifiume penultimo in classifica, che riceve il già salvo Ravarino; ad Ambrogio l’Amici di Stefano se la vedrà a domicilio con lo Sporting Vado, infine trasferta alla portata per la Codigorese, che sarà a Casalecchio con il Real ultimo in classifica.