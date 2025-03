Gallo sempre più al sicuro. La seconda è a dieci punti

Il Gallo torna a cantare e allunga in classifica. I granata hanno espugnato di misura Ravarino, una vittoria che riscatta il ko del turno precedente. Non solo, per effetto dei risultati del turno di ieri pomeriggio delle dirette concorrenti, il Gallo allunga di un punto il vantaggio, che sale così a dieci lunghezze. "E’ stata una partita difficile – commenta Sergio Zambrini, l’allenatore – sbloccata nel primo tempo da un gol di Malservisi. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’, soprattutto nel finale, Barbieri con una gran parata ha salvato il risultato". Siete tornati in doppia cifra, la promozione si avvicina. "Siamo a più dieci sul Persiceto, che ha scavalcato il Sala Bolognese, fermato a Santa Maria Codifiume. E’ la dimostrazione che il campionato è tutt’altro che deciso e ogni volta ci sono delle sorprese. Per quanto ci riguarda abbiamo ricominciato a correre, la sconfitta con il Pontelagoscuro si è rivelata solo un inciampo imprevisto".

Il Ponte ha concesso il bis, vincendo 2-1 in riva al Po sullo Sporting Vado, altra pretendente ai play off; tre punti che consentano ai ragazzi di mister Pera di uscire dalla zona playout. Dove invece è tornato il Copparo, sconfitto malamente a domicilio dall’Airone, che vola alto sul "Preziosa". Un 5-1 che fa rumore: "Abbiamo disputato un secondo tempo vergognoso – dice fuori dai denti mister Sergio Cestari – forse ci si era cullati un po’ troppo sugli allori, dopo sette risultati utili consecutivi e sogni di playoff". E dire che i rossoblù avevano chiuso il primo tempo in vantaggio, grazie a Gharbi, che raccoglie una corta respinta su tiro di Benini dalla distanza. "Nel secondo tempo ci siamo sciolti – ammette Cestari – sempre secondi sul pallone, un atteggiamento inadeguato per una squadra che deve salvarsi. Non si possono prendere cinque gol in uno solo tempo, commettere errori grossolani e con un atteggiamento del genere". Per quanto riguarda le altre ferraresi, exploit della Codigorese, che cala il poker a Galeazza e si porta fuori dai playout, non ce la fa invece l’Amici di Stefano a portare a casa la pelle dalla difficile trasferta di San Giovanni in Persiceto.