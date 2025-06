Gambassi Calcio: nuovi acquisti per la stagione con mister Mauro Falco

Il direttore sportivo del Gambassi piazza altri due colpi per rinforzare la rosa, che anche nel prossimo campionato di Prima Categoria sarà guidata da mister Mauro Falco. Dopo aver perfezionato il ritorno dell’esperto attaccante Gionata Fontanelli, 6 gol nell’ultimo torneo di Promozione con il Castelfiorentino United, il diesse gialloverde ha infatti raggiunto l’accordo pure con Gianmatteo Paoletti e Andrea Marchi.

Trenta presenze e 2 reti in Eccellenza nel biennio 2015-2017 con San Donato Tavarnelle e Lastrigiana, il primo (classe 1996) è un attaccante esterno che ha collezionato anche 4 reti in 27 gare di Promozione col Pontassieve nel 2017-‘18 prima di frequentare stabilmente la Prima Categoria (60 gol in 6 stagioni con Atletico Impruneta, Novoli e Audace Galluzzo) dopo la seconda parte di stagione del 2016-‘17 quando segnò 8 reti col Dicomano.

Marchi, più giovane di 7 anni, arriva invece dal Montespertoli, dove nelle ultime quattro stagioni ha collezionato 43 presenze, impreziosite da 2 gol, tra Promozione ed Eccellenza. Prodotto del vivaio gialloverde, Marchi è un talentuoso esterno di centrocampo.

Si.Ci.