Gambassi: nuovi acquisti per una rosa competitiva in Prima Categoria

Il Gambassi è una delle società di Prima Categoria più attive sul mercato in vista della prossima stagione, dove intende mettere a disposizione del confermato mister Mauro Falco una rosa competitiva in grado di puntare ancora una volta a quei play-off sfumati nell’ultima stagione. Dopo il ritorno dell’esperto attaccante Fontanelli dai ‘cugini’ del Castelfiorentino United, l’arrivo della forte punta esterna Paoletti dall’Audace Galluzzo e del talentuoso esterno Marchi dal Montespertoli (Eccellenza), ecco che il direttore sportivo Celeste Sgariglia piazza altri due colpi. Entrambi classe 2005, vestiranno infatti giallorosso anche Pietro Scarselli e Tommaso Turini. Il primo è un difensore proveniente da un bienno al San Miniato Basso in Promozione, dopo essere cresciuto nel vivaio del Montelupo prima di passare nel 2019 a quello del Tau Altopascio. Il secondo è invece un portiere scuola Fiorentina, che dopo l’esperienza nel vivaio viola è passato al Follonica Gavorrano e Real Forte Querceta in Serie D, senza mai comunque esordire tra i grandi. Nell’ultima stagione si è invece diviso tra il Cenaia in Eccellenza e il Cerbaia in Promozione, dove è approdato a campionato in corso festeggiando poi la storica salvezza biancazzurra. Sono già cinque, quindi, le nuove pedine a disposizione di mister Falco, che si appresta a vivere la sua seconda stagione a Gambassi. Nei prossimi giorni, poi, dovrebbero essere rese note anche le conferme della rosa della scorsa stagione con il diesse termale che sta comunque lavorando anche ad altri nuovi innesti.

Si.Ci.